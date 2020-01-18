Traffico Roma del 18-01-2020 ore 11:30
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A MONTESACRO, INCIDENTE A Largo Valtournanche Altezza Via Valsavaranche: CI
SONO CODE SU VIA DEI PRATI FISCALI A PARTIRE DALLA TANG.EST VERSO PIAZZALE
JONIO, E SULL’INTERO TRATTO DI VIA VALSAVARANCHE.
NEL RIONE CASTRO PRETORIO PER UNA PERDITA D’OLIO SULL’ASFALTO SONO ANCORA
CHIUSE ANCHE Via Marsala aLL’ Altezza DI Via Marghera, e Via Milazzo tra
Via Magenta e Via Marsala.
ALLE PORTE DI ROMA EST, IN ZONA ACQUA VERGINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA
PRENESTINA fra Via Laviano e Via Teggiano VERSO IL GRA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE ALL’EUR SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA
PALAZZO DELLO SPORT IN DIREZIONE CENTRO.
PROPRIO AL PALAZZO DELLO SPORT, OGGI E DOMANI IN PROGRAMMA “DISNEY ON ICE:
FROZEN” IL NUOVO SHOW SUL GHIACCIO IN PROGRAMMAZIONE ALLE 11.30 – ALLE
15.30 E ALLE 19.30.
NON SI ESCLUDE UN NOTEVOLE AUMENTO DEL TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO E
SULLE STRADE INTORNO AL PALAZZETTO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma