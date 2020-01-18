Traffico Roma del 18-01-2020 ore 13:30
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A MONTESACRO, INCIDENTE A LARGO VALTOURNANCHE: CI SONO CODE SU VIA DEI
PRATI FISCALI A PARTIRE DALLA TANG.EST VERSO PIAZZALE JONIO, E SULL’INTERO
TRATTO DI VIA VALSAVARANCHE.
INCIDENTE ANCHE IN TANGENZIALE CON CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLA VIA
SALARIA VERSO LO STADIO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO NEI PRESSI
DEL PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO.
NEL RIONE CASTRO PRETORIO PER UNA PERDITA D’OLIO SULL’ASFALTO SONO ANCORA
CHIUSE VIA MARSALA ALL’ ALTEZZA DI VIA MARGHERA, E VIA MILAZZO TRA VIA
MAGENTA E VIA MARSALA.
ALTRO INCIDENTE A CINECITTÀ SULLA VIA TUSCOLANA: TRAFFICO RALLENTATO FRA
VIA VITTORIO OCCORSIO E VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO
CITTÀ
AL PALAZZO DELLO SPORT, OGGI E DOMANI IN PROGRAMMA “DISNEY ON ICE: FROZEN”
IL NUOVO SHOW SUL GHIACCIO.
NON SI ESCLUDE UN NOTEVOLE AUMENTO DEL TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO E
SULLE STRADE INTORNO AL PALAZZETTO.
ALLE 15:00 ALLO STADIO OLIMPICO IN PROGRAMMA L’INCONTRO DI CALCIO TRA LAZIO
E SAMPDORIA: DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO IN UNA VASTA AREA COMPRESA
TRA I QUARTIERI TOR DI QUINTO, FLAMINIO E DELLA VITTORIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma