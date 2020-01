Traffico Roma del 18-01-2020 ore 14:30

A MONTESACRO, INCIDENTE A LARGO VALTOURNANCHE: CI SONO CODE SU VIA DEI

PRATI FISCALI A PARTIRE DALLA TANG.EST VERSO PIAZZALE JONIO, E SULL’INTERO

TRATTO DI VIA VALSAVARANCHE.

INCIDENTE ANCHE IN TANGENZIALE CON CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLA VIA

SALARIA VERSO LO STADIO.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO NEI PRESSI

DEL PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO.

NEL RIONE CASTRO PRETORIO PER UNA PERDITA D’OLIO SULL’ASFALTO SONO ANCORA

CHIUSE VIA MARSALA ALL’ ALTEZZA DI VIA MARGHERA, E VIA MILAZZO TRA VIA

MAGENTA E VIA MARSALA.

ALTRO INCIDENTE A CINECITTÀ SULLA VIA TUSCOLANA: TRAFFICO RALLENTATO FRA

VIA VITTORIO OCCORSIO E VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO

CITTÀ ­

AL PALAZZO DELLO SPORT, OGGI E DOMANI IN PROGRAMMA “DISNEY ON ICE: FROZEN”

IL NUOVO SHOW SUL GHIACCIO.

NON SI ESCLUDE UN NOTEVOLE AUMENTO DEL TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO E

SULLE STRADE INTORNO AL PALAZZETTO.

ALLE 15:00 ALLO STADIO OLIMPICO IN PROGRAMMA L’INCONTRO DI CALCIO TRA LAZIO

E SAMPDORIA: DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO IN UNA VASTA AREA COMPRESA

TRA I QUARTIERI TOR DI QUINTO, FLAMINIO E DELLA VITTORIA.

