Traffico Roma del 18-01-2020 ore 15:30
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CHIUSO IL LUNGOTEVERE FLAMINIO PER UN INCIDENTE TRA PAZZALE DELLE BELLE
ARTI E LARGO ANTONIO SARTI VERSO PONTE DUCA D’AOSTA.
SEMPRE UN INCIDENTE INCOLONNNA IL TRAFFICO IN TANGENZIALE DALLA A24 ALLA
VIA SALARIA VERSO LO STADIO. CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24
.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN
PROSSIMITA’ DI VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO . CI SONO CODE A
PARTIRE DALLA CRISTOFORO COLOMBO.
NEL RIONE CASTRO PRETORIO PER UNA PERDITA D’OLIO SULL’ASFALTO SONO ANCORA
CHIUSE VIA MARSALA ALL’ ALTEZZA DI VIA MARGHERA, E VIA MILAZZO TRA VIA
MAGENTA E VIA MARSALA.
ALTRO INCIDENTE A CASAL DEL MARMO IN PROSSIMITA’ DI VIA ANTONIO PANIZZI.
AL PALAZZO DELLO SPORT, OGGI E DOMANI IN PROGRAMMA “DISNEY ON ICE: FROZEN”
IL NUOVO SHOW SUL GHIACCIO.
NON SI ESCLUDE UN NOTEVOLE AUMENTO DEL TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO E
SULLE STRADE INTORNO AL PALAZZETTO.
ALLE 15:00 ALLO STADIO OLIMPICO E’ INIZIATO L’INCONTRO DI CALCIO TRA LAZIO
E SAMPDORIA: DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO IN UNA VASTA AREA COMPRESA
TRA I QUARTIERI TOR DI QUINTO, FLAMINIO E DELLA VITTORIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma