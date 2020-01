Traffico Roma del 18-01-2020 ore 17:00

CHIUSO IL LUNGOTEVERE FLAMINIO PER UN INCIDENTE TRA PAZZALE DELLE BELLE

ARTI E LARGO ANTONIO SARTI VERSO PONTE DUCA D’AOSTA.

SEMPRE UN INCIDENTE INCOLONNNA IL TRAFFICO IN TANGENZIALE DALLA A24 ALLA

VIA SALARIA VERSO LO STADIO. CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24

.

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN

PROSSIMITA’ DI VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO . CI SONO CODE A

PARTIRE DALLA CRISTOFORO COLOMBO.

NEL RIONE CASTRO PRETORIO PER UNA PERDITA D’OLIO SULL’ASFALTO SONO ANCORA

CHIUSE VIA MARSALA ALL’ ALTEZZA DI VIA MARGHERA, E VIA MILAZZO TRA VIA

MAGENTA E VIA MARSALA.

ALTRO INCIDENTE A CASAL DEL MARMO IN PROSSIMITA’ DI VIA ANTONIO PANIZZI.

AL PALAZZO DELLO SPORT, OGGI E DOMANI IN PROGRAMMA “DISNEY ON ICE: FROZEN”

IL NUOVO SHOW SUL GHIACCIO.

NON SI ESCLUDE UN NOTEVOLE AUMENTO DEL TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO E

SULLE STRADE INTORNO AL PALAZZETTO.

ALLE 15:00 ALLO STADIO OLIMPICO E’ INIZIATO L’INCONTRO DI CALCIO TRA LAZIO

E SAMPDORIA: DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO IN UNA VASTA AREA COMPRESA

TRA I QUARTIERI TOR DI QUINTO, FLAMINIO E DELLA VITTORIA.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

