Traffico Roma del 18-01-2020 ore 17:30

NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO AL MOMENTO.

ANCORA DISAGI IN TANGENZIALE DOVE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA VIA

NOMENTANA E LA SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. ALTRO INCIDENTE CON

CODE TRA L’USCITA VERANO-PORTA MAGGIORE E LO SVINCOLO PER LA PRENESTINA IN

DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

TERMINATA ALL’OLIMPICO LAZIO SAMPDORIA, QUALCHE DISAGIO SUL LUNGOTEVERE E

IN TANGENZIALE SULLE STRADE DEL DELLA VITTORIA E DEL FLAMINIO OLTRE CHE

NATURALMENTE SU QUELLE CIRCOSTANTI IL FORO ITALICO.

TORNANO LE DOMENICHE ECOLOGICHE, DOMANI SI LIMITA LA CIRCOLAZIONE A TUTTI I

VEICOLI A MOTORE ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE DALLE 7.30 ALLE

12.30 E DALLE 16.30 FINO ALLE 20.30.. POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO CON

PIÙ CORSE PER BUS, METRO E TAXI. PREVISTE DEROGHE PER AVERE AGGIORNAMENTI

