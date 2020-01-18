Traffico Roma del 18-01-2020 ore 17:30
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NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO AL MOMENTO.
ANCORA DISAGI IN TANGENZIALE DOVE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA VIA
NOMENTANA E LA SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. ALTRO INCIDENTE CON
CODE TRA L’USCITA VERANO-PORTA MAGGIORE E LO SVINCOLO PER LA PRENESTINA IN
DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
TERMINATA ALL’OLIMPICO LAZIO SAMPDORIA, QUALCHE DISAGIO SUL LUNGOTEVERE E
IN TANGENZIALE SULLE STRADE DEL DELLA VITTORIA E DEL FLAMINIO OLTRE CHE
NATURALMENTE SU QUELLE CIRCOSTANTI IL FORO ITALICO.
TORNANO LE DOMENICHE ECOLOGICHE, DOMANI SI LIMITA LA CIRCOLAZIONE A TUTTI I
VEICOLI A MOTORE ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE DALLE 7.30 ALLE
12.30 E DALLE 16.30 FINO ALLE 20.30.. POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO CON
PIÙ CORSE PER BUS, METRO E TAXI. PREVISTE DEROGHE PER AVERE AGGIORNAMENTI
IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ
NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma