Traffico Roma del 18-01-2020 ore 18:30
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TRAFFICO ANCORA INTENSO A CAUSA DEL DEFLUSSO DALL’OLIMPICO DOVE SI È
CONCLUSA LAZIO SAMPDORIA. CI SONO CODE SUL LUNGOTEVERE NONCHÉ SULLE STRADE
DEL DELLA VITTORIA E DEL QUARTIERE FLAMINIO. INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA
IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA ANCORA CODE IN TANGENZIALE TRA VIA MONTI
TIBURTINI E LA SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER LA
ROMA L’AQUILA E TRA L’USCITA VERANO/PORTA MAGGIORE E IL BIVIO PER LA
PRENESTINA.
DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA DI ACQUAFREDDA TRA VIA AURELIA E VIA
NAZARETH, CODE IN DIREZIONE DI VIA BOCCEA.
INCIDENTE IN VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIALE XXI APRILE. INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI.
NOTEVOLI DIFFICOLTÀ SULLA VIA OSTIENSE DOVE PER LE CONSEGUENZE DI UN
INCIDENTE SI È RESA NECESARIA LA CHIUSURA DELLA STRADA ALL’ALTEZZA DI VIA
CESARE FRUGONI, CI TROVIAMO TRA LA STAZIONE EUR MAGLIANA E IL BIVIO PER IL
QUARTIERE EUR. LA STRADA È CHIUSA IN DIREZIONE DEL CENTRO. LE DEVIAZIONI
SULLA VIA DEL MARE.PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18
34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma