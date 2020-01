Traffico Roma del 18-01-2020 ore 18:30

TRAFFICO ANCORA INTENSO A CAUSA DEL DEFLUSSO DALL’OLIMPICO DOVE SI È

CONCLUSA LAZIO SAMPDORIA. CI SONO CODE SUL LUNGOTEVERE NONCHÉ SULLE STRADE

DEL DELLA VITTORIA E DEL QUARTIERE FLAMINIO. INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA

IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA ANCORA CODE IN TANGENZIALE TRA VIA MONTI

TIBURTINI E LA SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER LA

ROMA L’AQUILA E TRA L’USCITA VERANO/PORTA MAGGIORE E IL BIVIO PER LA

PRENESTINA.

DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA DI ACQUAFREDDA TRA VIA AURELIA E VIA

NAZARETH, CODE IN DIREZIONE DI VIA BOCCEA.

INCIDENTE IN VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIALE XXI APRILE. INEVITABILI LE

RIPERCUSSIONI.

NOTEVOLI DIFFICOLTÀ SULLA VIA OSTIENSE DOVE PER LE CONSEGUENZE DI UN

INCIDENTE SI È RESA NECESARIA LA CHIUSURA DELLA STRADA ALL’ALTEZZA DI VIA

CESARE FRUGONI, CI TROVIAMO TRA LA STAZIONE EUR MAGLIANA E IL BIVIO PER IL

QUARTIERE EUR. LA STRADA È CHIUSA IN DIREZIONE DEL CENTRO. LE DEVIAZIONI

SULLA VIA DEL MARE.PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18

34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma