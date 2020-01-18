Traffico Roma del 18-01-2020 ore 19:30
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NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO AL MOMENTO, MA NON MANCANO I DISAGI. SUL
RACCORDO ANULARE – IN CARREGGIATA INTERNA – UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA
LA PRENESTINA E L’USCITA CIAMPINO IN DIREZIONE DELLA VIA APPIA.
IN TANGENZIALE PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA ANCORA CODE IN TANGENZIALE
TRA VIA MONTI TIBURTINI E LA SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. ANCORA
NEL QUADRANTE NORD, CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA TOMBA DI
NERONE E LA GIUSTINIANA.
A MONTESPACCATO PER CI SONO ANCORA DISAGI PER UN INCIDENTE, INCIDENTE CHE
STA PROVOCANDO CODE IN VIA DI ACQUAFREDDA E IN VIA NAZARETH IN DIREZIONE DI
VIA AURELIA. CI SONO RIPERCUSSIONI E CODE ANCHE IN VIA DI BOCCEA.
ALTRO INCIDENTE A TORPIGNATTARA IN VIA GALEAZZO ALESSI ALL’INTERSEZIONE CON
VIALE FILARETE. CODE SULLO STESSO VIALE FILARETE.
NEI PRESSI DELLA STAZIONE TERMINI CHIUSA VIA MARSALA TRA VIA SOLFERINO E
VIA MILAZZO, LA CAUSA LA PRESENZA DI OLIO SULLA SEDE STRADALE. INEVITABILI
LE RIPERCUSSIONI.
STA TORNANDO ALLA NORMALITÀ LA SITUAZIONE SULLA VIA OSTIENSE DOVE PER LE
CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE SI ERA RESA NECESARIA LA CHIUSURA DELLA STRADA
ALL’ALTEZZA DI VIA CESARE FRUGONI, CI TROVIAMO TRA LA STAZIONE EUR MAGLIANA
E IL BIVIO PER IL QUARTIERE EUR. LA STRADA È STATA RIAPERTA DA POCO.
PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE
MOLE IN DIREZIONE DEI COLLI ALBANI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma