Traffico Roma del 18-01-2020 ore 19:30

NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO AL MOMENTO, MA NON MANCANO I DISAGI. SUL

RACCORDO ANULARE – IN CARREGGIATA INTERNA – UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA

LA PRENESTINA E L’USCITA CIAMPINO IN DIREZIONE DELLA VIA APPIA.

IN TANGENZIALE PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA ANCORA CODE IN TANGENZIALE

TRA VIA MONTI TIBURTINI E LA SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. ANCORA

NEL QUADRANTE NORD, CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA TOMBA DI

NERONE E LA GIUSTINIANA.

A MONTESPACCATO PER CI SONO ANCORA DISAGI PER UN INCIDENTE, INCIDENTE CHE

STA PROVOCANDO CODE IN VIA DI ACQUAFREDDA E IN VIA NAZARETH IN DIREZIONE DI

VIA AURELIA. CI SONO RIPERCUSSIONI E CODE ANCHE IN VIA DI BOCCEA.

ALTRO INCIDENTE A TORPIGNATTARA IN VIA GALEAZZO ALESSI ALL’INTERSEZIONE CON

VIALE FILARETE. CODE SULLO STESSO VIALE FILARETE.

NEI PRESSI DELLA STAZIONE TERMINI CHIUSA VIA MARSALA TRA VIA SOLFERINO E

VIA MILAZZO, LA CAUSA LA PRESENZA DI OLIO SULLA SEDE STRADALE. INEVITABILI

LE RIPERCUSSIONI.

STA TORNANDO ALLA NORMALITÀ LA SITUAZIONE SULLA VIA OSTIENSE DOVE PER LE

CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE SI ERA RESA NECESARIA LA CHIUSURA DELLA STRADA

ALL’ALTEZZA DI VIA CESARE FRUGONI, CI TROVIAMO TRA LA STAZIONE EUR MAGLIANA

E IL BIVIO PER IL QUARTIERE EUR. LA STRADA È STATA RIAPERTA DA POCO.

PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE

MOLE IN DIREZIONE DEI COLLI ALBANI.

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma