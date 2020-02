Traffico Roma del 18-02-2020 ore 08:00

SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE , IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA

E ARDEATINA ,RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN ESTERNA TRA L’AREA DI SERVIZIO

SELVA CANDIDA E VIA DEL PESCACCIO .

CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST

IN ENTRATA IN CITTA’

SEMPRE IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO POI CODE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A

VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE ED

ANCORA SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E VIA DI

CAPANNELLE

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN PIAZZALE ENRICO DUNANT

IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA , PRESSO LA BASILICA DI SANTA MARIA DEGLI

ANGELI, ALLE 09.45 SI CELEBRERA’ UNA MESSA IN RICORDO DI DON ALBERTO

GENOVESE. ALLA CELEBRAZIONE PARTECIPERA’ IL REGGIMENTO DEI GRANATIERI DELLA

SARDEGNA, CHE PARTIRA’ DA VIALE CASTRO PRETORIO PER FARVI RITORNO AL

TERMINE DELLA MESSA.POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO E BREVI STOP PER 16 LINEE

BUS SINO ALLE ORE 12.30 CIRCA.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

