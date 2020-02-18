Traffico Roma del 18-02-2020 ore 08:00
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SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE , IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA
E ARDEATINA ,RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN ESTERNA TRA L’AREA DI SERVIZIO
SELVA CANDIDA E VIA DEL PESCACCIO .
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST
IN ENTRATA IN CITTA’
SEMPRE IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO POI CODE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A
VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE ED
ANCORA SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E VIA DI
CAPANNELLE
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN PIAZZALE ENRICO DUNANT
IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA , PRESSO LA BASILICA DI SANTA MARIA DEGLI
ANGELI, ALLE 09.45 SI CELEBRERA’ UNA MESSA IN RICORDO DI DON ALBERTO
GENOVESE. ALLA CELEBRAZIONE PARTECIPERA’ IL REGGIMENTO DEI GRANATIERI DELLA
SARDEGNA, CHE PARTIRA’ DA VIALE CASTRO PRETORIO PER FARVI RITORNO AL
TERMINE DELLA MESSA.POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO E BREVI STOP PER 16 LINEE
BUS SINO ALLE ORE 12.30 CIRCA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA
CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma