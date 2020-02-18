Traffico Roma del 18-02-2020 ore 09:00
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SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE , IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA
E ARDEATINA ,RALLENTAMENTI A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA CASSIA E VIA
DEL PESCACCIO .
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST
IN ENTRATA IN CITTA’
SEMPRE IN ENTRATA A ROMA TROVIAMO POI CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL VIADOTTO
GIUBILEO DEL 2000 A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E
L’AEROPORTO DELL’URBE ED ANCORA SULLA VIA CASSIA TRA VIA MONTE PELOSO E
VIA DI GROTTAROSSA.
TRAFFICATA LA VIA ARDEATINA CON RALLENTAMENTI TRA IL DIVINO AMORE E VIA
ANDREA MILLEVOI VERSO IL CENTRO.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN PIAZZALE ENRICO DUNANT
IL QUARTIERE GARBATELLA COMPIE CENT’ANNI, E PER L’OCCASSIONE IL MUNICIPIO
VII HA ORGANIZZATO NUMEROSI EVENTI CHE SI SUSSEGUIRANNO SINO AL 23
FEBBRAIO. OGGI I FESTEGGIAMENTI INIZIERANNO ALLE 10.30 IN PIAZZA BRIN ,
CON UN CONCERTO DELLA BANDA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE.
ISTITUITA UNA PROVVISORIA DISCIPLINA DI TRAFFICO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma