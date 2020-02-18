Traffico Roma del 18-02-2020 ore 09:30
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FILE SUL RACCORDO ANULARE , IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA
,RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA MONTE SPACCATO E LA
ROMA FIUMICINO E PIU’ AVANTI IL TRAFFICO RALLENTA TRA PRENESTINA E
TIBURTINA.
TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE CON CODE TRA PONTE PALATINO E PONTE GARIBALDI
VERSO PONTE FLAMINIO
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SU CORSO TRIESTA ALL’ALTEZZA DI VIA
CÀTTARO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA
DI TOR CERVARA.
RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA LA CIRCONVALLAZIONE SALARIA E VIA
DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO.
TRAFFICATA LA VIA ARDEATINA CON RALLENTAMENTI TRA IL DIVINO AMORE E VIA
ANDREA MILLEVOI VERSO IL CENTRO.
IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA , PRESSO LA BASILICA DI SANTA MARIA DEGLI
ANGELI, ALLE 09.45 SI CELEBRERA’ UNA MESSA IN RICORDO DI DON ALBERTO
GENOVESE. ALLA CELEBRAZIONE PARTECIPERA’ IL REGGIMENTO DEI GRANATIERI DI
SARDEGNA, CHE PARTIRA’ DA VIALE CASTRO PRETORIO PER FARVI RITORNO AL
TERMINE DELLA MESSA.POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO E BREVI STOP PER 16 LINEE
BUS SINO ALLE ORE 12.30 CIRCA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma