Traffico Roma del 18-02-2020 ore 10:00
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FILE SUL RACCORDO ANULARE , IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA
CI SONO CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 A VIA DEI
DUE PONTI E, SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE .
TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE CON CODE TRA PONTE PALATINO E PONTE GARIBALDI
VERSO PONTE FLAMINIO
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SU CORSO TRIESTE ALL’ALTEZZA DI VIA
CÀTTARO .
RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA LA CIRCONVALLAZIONE SALARIA E VIA
DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO.
IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA , PRESSO LA BASILICA DI SANTA MARIA DEGLI
ANGELI, E’ INIZIATA DA POCHI MINUTI LA CELEBRAZIONE DELLA MESSA IN RICORDO
DI DON ALBERTO GENOVESE. ALLA CELEBRAZIONE PARTECIPERA’ IL REGGIMENTO DEI
GRANATIERI DI SARDEGNA, CHE PARTITO DA VIALE CASTRO PRETORIO VI FARA’
RITORNO AL TERMINE DELLA MESSA.POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO E BREVI STOP
PER 16 LINEE BUS SINO ALLE ORE 12.30 CIRCA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA
CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma