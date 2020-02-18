Traffico Roma del 18-02-2020 ore 11:30
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UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA LEONE IV ALL’ALTEZZA DI VIA ANDREA
DORIA.
STESSA SITUAZIONE IN VIA TIBERIO IMPERATORE IN PROSSIMITA’ DI ALESSANDRO
SEVERO.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E
LARGO DON LUIGI GUANELLA IN DIREZIONE CENTRO.
CHIUSA PER LAVORI VIA VEIENTANA VETERE TRA VIA MASTRO GABRIELLO E VIA DEL
LABARO .
TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE CON CODE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE
GIUSEPPE MAZZINI VERSO PONTE TESTACCIO.
E SUL LUNGOTEVERE GIANICOLENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO
ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA LUNGARA.
RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA ANDREA MILLEVOI TRA VIA DI
TORRICOLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SI STA’ IN FILA SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE TRA TOR DE CENCI ED IL
RACCORDO VERSO ROMA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma