Traffico Roma del 18-02-2020 ore 12:30

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA LEONE IV ALL’ALTEZZA DI VIA ANDREA

DORIA.

STESSA SITUAZIONE IN VIA TIBERIO IMPERATORE IN PROSSIMITA’ DI ALESSANDRO

SEVERO.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E

LARGO DON LUIGI GUANELLA IN DIREZIONE CENTRO.

CHIUSA PER LAVORI VIA VEIENTANA VETERE TRA VIA MASTRO GABRIELLO E VIA DEL

LABARO .

TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE CON CODE TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE

GIUSEPPE MAZZINI VERSO PONTE TESTACCIO.

E SUL LUNGOTEVERE GIANICOLENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO

ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA LUNGARA.

RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA ANDREA MILLEVOI TRA VIA DI

TORRICOLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SI STA’ IN FILA SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE TRA TOR DE CENCI ED IL

RACCORDO VERSO ROMA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma