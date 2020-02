Traffico Roma del 18-02-2020 ore 13:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DELLA RUSTICA ALL’ALTEZZA DI VIA SILENO.

ALL’ANIENE – COLLATINO TRAFFICO RALLENTATO PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA

FILIPPO FIORENTINI ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA.

TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DEI DUE PONTI E

VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE E DAL RACCORDO A VIA DI

GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTÀ.

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24

ROMA – TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI TRAFFICO RALLENTATO SU VIA CILICIA.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA ANDREA MILLEVOI TRA VIA DI

TORRICOLA NELLE DUE DIREZIONI.

TRASPORTO PUBBLICO: LE LINEE TRAM 5-14 DIREZIONE CENTRO, LIMITATO IL

SERVIZIO A PORTA MAGGIORE PER UN GUASTO A VETTURA IN VIA NAPOLEONE III. PER

TERMINI È POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS 50-105 E FERROVIA

TERMINI/CENTOCELLE

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

