Traffico Roma del 18-02-2020 ore 14:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DELLA RUSTICA ALL’ALTEZZA DI VIA SILENO.
ALL’ANIENE – COLLATINO TRAFFICO RALLENTATO PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA
FILIPPO FIORENTINI ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA.
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA DEI DUE PONTI E
VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE E DAL RACCORDO A VIA DI
GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTÀ.
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24
ROMA – TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI TRAFFICO RALLENTATO SU VIA CILICIA.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA ANDREA MILLEVOI TRA VIA DI
TORRICOLA NELLE DUE DIREZIONI.
TRASPORTO PUBBLICO: LE LINEE TRAM 5-14 DIREZIONE CENTRO, LIMITATO IL
SERVIZIO A PORTA MAGGIORE PER UN GUASTO A VETTURA IN VIA NAPOLEONE III. PER
TERMINI È POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE BUS 50-105 E FERROVIA
TERMINI/CENTOCELLE
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma