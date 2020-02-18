Traffico Roma del 18-02-2020 ore 15:30
Più informazioni su
SULLA VIA PONTINA UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI VIA DI DECIMA PROVOCA
CODE A PARTIRE DA CASTEL ROMANO IN DIREZIONE EUR E TRA SPINACETO E CASTEL
DI DECIMA VERSO POMEZIA
CODE A TRATTI SUL RACORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERA, TRA VIA PONTINA E
VIA TUSCOLANA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E LA
GIUSTINIANA IN DIREZIONE FUORI ROMA
TRAFFICATA LA VIA ARDEATINA CON RALLENTAMENTI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA
ANDREA MILLEVOI E VIA DI TORRICOLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE DIREZIONE
CENTRO
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma