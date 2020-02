Traffico Roma del 18-02-2020 ore 15:30

SULLA VIA PONTINA UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DI VIA DI DECIMA PROVOCA

CODE A PARTIRE DA CASTEL ROMANO IN DIREZIONE EUR E TRA SPINACETO E CASTEL

DI DECIMA VERSO POMEZIA

CODE A TRATTI SUL RACORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERA, TRA VIA PONTINA E

VIA TUSCOLANA

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E LA

GIUSTINIANA IN DIREZIONE FUORI ROMA

TRAFFICATA LA VIA ARDEATINA CON RALLENTAMENTI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA

ANDREA MILLEVOI E VIA DI TORRICOLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE DIREZIONE

CENTRO

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma