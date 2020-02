Traffico Roma del 18-02-2020 ore 17:00

A ROMA NORD, INCIDENTE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DEL GRA IN USCITA DALA

CITTà: CI SONO CODE A PARTIRE DA VILLA SPADA.

INCIDENTE ANCHE A Piazzale Flaminio aLL’ALTEZZA DI Via Giambattista Vico:

CI SONO CODE SU VIALE DEL MURO TORTO DA VIALE DEL GALOPPATOIO.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA VIALE DI TOR DI QUINTO

ALLA VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST

RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO CON LA A24, E DA

VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.

SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE PER UN VEICOLO FERMO

IN PANNE DALLA VIA DEL MARE SINO ALLA VIA APPIA, DIREZIONE CASILINA.

SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN VEICOLO CHE HA PRESO FUOCO, CI SONO CODE DA

CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA; INCOLONNAMENTI PER

CURIOSI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO LATINA, A PARTIRE DAL GRA.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma