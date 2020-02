Traffico Roma del 18-02-2020 ore 17:30

A ROMA NORD, INCIDENTE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DEL GRA IN USCITA

DALLA CITTÀ: CI SONO CODE A PARTIRE DALL’AEROPORTO DELL’URBE.

INCIDENTE ANCHE A PIAZZALE FLAMINIO ALL’ALTEZZA DI VIA GIAMBATTISTA VICO:

INCOLONNAMENTI CONSEGUENTI SU VIALE DEL MURO TORTO.

DUE GLI INCIDENTI SEGNALATI SUL GRA: IL PRIMO IN CARREGGIATA INTERNA

PROVOCA CODE DALLO SVINCOLO PER L’OSPEDALE SANT’ANDREA ALL’USCITA DI CASTEL

GIUBILEO, IL SECONDO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI TOR

BELLA MONACA CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD.

SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE PER IL TRAFFICO ANCHE

DALLA VIA DEL MARE SINO ALLA VIA APPIA.

SULLA PONTINA INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI IN DIREZIONE POMEZIA:

CODE A PARTIRE DAL BIVIO CON VIA CRISTOFORO COLOMBO.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma