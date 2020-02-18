Traffico Roma del 18-02-2020 ore 17:30
Più informazioni su
A ROMA NORD, INCIDENTE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DEL GRA IN USCITA
DALLA CITTÀ: CI SONO CODE A PARTIRE DALL’AEROPORTO DELL’URBE.
INCIDENTE ANCHE A PIAZZALE FLAMINIO ALL’ALTEZZA DI VIA GIAMBATTISTA VICO:
INCOLONNAMENTI CONSEGUENTI SU VIALE DEL MURO TORTO.
DUE GLI INCIDENTI SEGNALATI SUL GRA: IL PRIMO IN CARREGGIATA INTERNA
PROVOCA CODE DALLO SVINCOLO PER L’OSPEDALE SANT’ANDREA ALL’USCITA DI CASTEL
GIUBILEO, IL SECONDO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI TOR
BELLA MONACA CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD.
SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE PER IL TRAFFICO ANCHE
DALLA VIA DEL MARE SINO ALLA VIA APPIA.
SULLA PONTINA INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI IN DIREZIONE POMEZIA:
CODE A PARTIRE DAL BIVIO CON VIA CRISTOFORO COLOMBO.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
———————–
AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma