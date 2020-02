Traffico Roma del 18-02-2020 ore 18:00

A ROMA NORD, INCIDENTE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DEL GRA IN USCITA

DALLA CITTÀ: CI SONO CODE A PARTIRE DALL’AEROPORTO DELL’URBE.

INCIDENTE ANCHE SULLA VIA CASSIA SEMPRE ALL’ALTEZZA DEL GRA VERSO LA

GIUSTINIANA: CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA DEI DUE PONTI.

DUE GLI INCIDENTI SEGNALATI SUL GRA ENTRAMBI IN CARREGGIATA INTERNA: IL

PRIMO PROVOCA CODE TRA LE USCITE CASSIA E CASTEL GIUBILEO, IL SECONDO È

AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI TOR BELLA MONACA CON INCOLONNAMENTI A

PARTIRE DALLA NOMENTANA.

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER IL TRAFFICO DALLA

PONTINA ALLA TUSCOLANA.

SULLA RALLENTAMENTI PER LAVORI DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE

POMEZIA.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma