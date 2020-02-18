Traffico Roma del 18-02-2020 ore 18:00
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A ROMA NORD, INCIDENTE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DEL GRA IN USCITA
DALLA CITTÀ: CI SONO CODE A PARTIRE DALL’AEROPORTO DELL’URBE.
INCIDENTE ANCHE SULLA VIA CASSIA SEMPRE ALL’ALTEZZA DEL GRA VERSO LA
GIUSTINIANA: CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA DEI DUE PONTI.
DUE GLI INCIDENTI SEGNALATI SUL GRA ENTRAMBI IN CARREGGIATA INTERNA: IL
PRIMO PROVOCA CODE TRA LE USCITE CASSIA E CASTEL GIUBILEO, IL SECONDO È
AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI TOR BELLA MONACA CON INCOLONNAMENTI A
PARTIRE DALLA NOMENTANA.
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER IL TRAFFICO DALLA
PONTINA ALLA TUSCOLANA.
SULLA RALLENTAMENTI PER LAVORI DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE
POMEZIA.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma