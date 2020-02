Traffico Roma del 18-02-2020 ore 19:00

A ROMA NORD, rallentamenti e code per traffico ed incidente sULLA VIA

SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE a colle salario in direzione gra.

rallentamenti e code anche SULLA VIA CASSIA dal gra a via di grottarossa

verso il centro, e da tomba di nerone a via di grottarossa verso il gra.

sUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA code per incidente TRA LE USCITE CASSIA E

CASTEL GIUBILEO, dalla nomentana a via di TOR BELLA MONACA.

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER IL TRAFFICO DALLA

laurentina ALLA TUSCOLANA.

rallentamenti e code anche sul tratto urbano della a24 roma-teramo da via

fiorentini al gra.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma