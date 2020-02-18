Traffico Roma del 18-02-2020 ore 19:30
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TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN USCITA DALLA CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD CI SONO CODE SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI
GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO, E DA TOMBA DI NERONE A VIA DI GROTTAROSSA
VERSO IL GRA.
INCOLONNAMENTI ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO FRANCIA ALLA VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, E PROSEGUENDO SULL TANG. EST ALTRE CODE DALLA
NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24; SUL PRERCORSO URBANO DI QUAST’ULTIMA CODE DA
VIA FIORENTINI AL GRA IN USCITA DALLA CITTÀ.
INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA A LA RUSTICA,
ED IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA.
A ROMA SUD CODE SU VIA C.COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE
VERSO OSTIA, E SULLA VIA DEL MARE DAL GRA SINO A VITINIA.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma