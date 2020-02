Traffico Roma del 18-02-2020 ore 19:30

TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN USCITA DALLA CITTÀ, IN

PARTICOLARE A ROMA NORD CI SONO CODE SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI

GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO, E DA TOMBA DI NERONE A VIA DI GROTTAROSSA

VERSO IL GRA.

INCOLONNAMENTI ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO FRANCIA ALLA VIA

SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, E PROSEGUENDO SULL TANG. EST ALTRE CODE DALLA

NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24; SUL PRERCORSO URBANO DI QUAST’ULTIMA CODE DA

VIA FIORENTINI AL GRA IN USCITA DALLA CITTÀ.

INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA A LA RUSTICA,

ED IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA.

A ROMA SUD CODE SU VIA C.COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE

VERSO OSTIA, E SULLA VIA DEL MARE DAL GRA SINO A VITINIA.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma