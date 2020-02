Traffico Roma del 18-02-2020 ore 20:00

ALLE PORTE DI ROMA EST INCIDENTE ALLA BORGHESIANA SU Via dell’Osteria del

Finocchio aLL’Intersezione con Via di Vermicino: traffico rallentato IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI, INTERESSATA ANCHE LA VIA CASILINA A PARTIRE DA VIA

SICULIANA VERSO LA BORGATA FINOCCHIO.

A ROMA NORD RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI

GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO, E DA VIA DEI DUE PONTI A VIA DI GROTTAROSSA

VERSO IL GRA.

INCOLONNAMENTI ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA

VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, E PROSEGUENDO SULL TANG. EST ALTRE CODE

DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24; SUL PRERCORSO URBANO DI QUAST’ULTIMA

CODE DALLA TANG.EST SINO A PORTONACCIO IN DIREZIONE GRA.

A ROMA SUD CODE SU VIA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE

VERSO OSTIA, E SULLA VIA DEL MARE DAL GRA SINO A VITINIA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma