Traffico Roma del 18-02-2020 ore 20:00
Più informazioni su
ALLE PORTE DI ROMA EST INCIDENTE ALLA BORGHESIANA SU Via dell’Osteria del
Finocchio aLL’Intersezione con Via di Vermicino: traffico rallentato IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI, INTERESSATA ANCHE LA VIA CASILINA A PARTIRE DA VIA
SICULIANA VERSO LA BORGATA FINOCCHIO.
A ROMA NORD RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI
GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO, E DA VIA DEI DUE PONTI A VIA DI GROTTAROSSA
VERSO IL GRA.
INCOLONNAMENTI ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA
VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, E PROSEGUENDO SULL TANG. EST ALTRE CODE
DALLA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24; SUL PRERCORSO URBANO DI QUAST’ULTIMA
CODE DALLA TANG.EST SINO A PORTONACCIO IN DIREZIONE GRA.
A ROMA SUD CODE SU VIA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE
VERSO OSTIA, E SULLA VIA DEL MARE DAL GRA SINO A VITINIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma