Traffico Roma del 18-03-2022 ore 07:30

Luceverde Roma non c’è da me trovati dalla redazione nessun problema sul grande raccordo anulare solo rallentamenti lungo la carreggiata interna all’altezza della diramazione Roma sud è su quest’ultima in entrata raccordo sulle Urbano della A24 code per traffico tra Togliatti la tangenziale verso il centro a Roma traffico in progressivo aumento un incidente ci Viene segnalato sulla Cristoforo Colombo all’altezza di via dell’Oceano Pacifico andando in stazione del raccordo Piazza Giovenale chiusa al traffico per dissesto del manto stradale 3 via Piano via Lattanzio Inoltre Chiusa di Appiano tra via Lattanzio e Piazza Giovenale in direzione di quest’ultima dalle 10 alle 3 sono possibili disagi in via Molise per una manifestazione nei pressi del Ministero dello Sviluppo Economico chiusura Inoltre della linea m della fermata di Valle Aurelia per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il roma.luceverde.it termine tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

