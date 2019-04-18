Traffico Roma del 18-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 18 APRILE 2019 ORE 07:20 R.B.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER
TRAFFICO DA VIA ARDEATINA A VIA CASILINA.
RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL
CENTRO:
SULLA VIA CASSIA FINO A VIA DI GROTTAROSSA
E SULLA VIA FLAMINIA NUOVA FINO A VIA DEI DUE PONTI
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA TIBURTINA DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO A
VIA CASAL DEI PAZZI, SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO.
SU VIA DEL FORO ITALICO, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI
ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI C.SO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO
OLIMPICO, CODE A PARTIRE DA VIA SALARIA.
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA DA TOR
CERVARA AL BIVIO CON LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E SU QUEST’ULTIMA
DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTERNSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
IN CENTRO IN VIA MOLISE DALLE 9 ALLE 13 AVRÀ LUOGO UNA MANIFESTAZIONE NEI
PRESSI DEL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO. DIVIETI DI SOSTA. POSSIBILI
RIPERCUSSIONI PER LA VIABILITÀ TRA VIA VENETO, VIA BISSOLATI, VIA DI SAN
BASILIO E PIAZZA BARBERINI.
UN’ALTRA MANIFESTAZIONE AVRÀ LUOGO ALLA GARBATELLA DALLE 9 ALLE 14, IN
PIAZZA ODERICO DA PORDENONE, PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI 200 PERSONE:
POSSIBILI I DISAGI AL TRAFFICO IN ZONA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma