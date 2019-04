Traffico Roma del 18-04-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 18 APRILE 2019 ORE 07:50 R.B.



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA

DALLA CASILINA ALL’ APPIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DA VIA DI BOCCEA A

VIA DEL PESCACCIO, DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E DALLA

PRENESTINA ALLA CENTALE DEL LATTE.

RALLENTAMENTI E CODE DAL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO:

SULLA VIA CASSIA FINO A VIA DI GROTTAROSSA

E SULLA VIA FLAMINIA NUOVA FINO A VIA DEI DUE PONTI,

CODEA TRATTI ANCHE SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE

E SULLA VIA TIBURTINA DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO A VIA CASAL DEI

PAZZI, SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO.

SU VIA DEL FORO ITALICO, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI

ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI C.SO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO

OLIMPICO, CODE A PARTIRE DA VIA SALARIA.

RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA DA TOR

CERVARA AL BIVIO CON LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E SU QUEST’ULTIMA

DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTERNSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

IN CENTRO IN VIA MOLISE DALLE 9 ALLE 13 AVRÀ LUOGO UNA MANIFESTAZIONE NEI

PRESSI DEL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO. DIVIETI DI SOSTA E

POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER LA VIABILITÀ TRA VIA VENETO, VIA BISSOLATI, VIA

DI SAN BASILIO E PIAZZA BARBERINI.

UN’ALTRA MANIFESTAZIONE AVRÀ LUOGO ALLA GARBATELLA DALLE 9 ALLE 14, IN

PIAZZA ODERICO DA PORDENONE, PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI 200 PERSONE:

POSSIBILI I DISAGI AL TRAFFICO IN ZONA.

INFINE A PRATI A PRATI, DALLE 10 ALLE 13,30 PRESIDIO A VIA FORNOVO, DAVANTI

AL MINISTERO DEL LAVORO. ANCHE IN QUESTO CASO POSSIBILI DISAGI PER LA

VIABILITÀ.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma