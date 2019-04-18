Traffico Roma del 18-04-2019 ore 08:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 18 APRILE 2019 ORE 08:20 R.B.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI CODE PER UN INCIDENTE LUNGO
LACARREGGIATA ESTERNA DA VIA CASSIA A VIA BOCCEA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI
E CODE PER TRAFFICO DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E DALLA
PRENESTINA ALLA TIBURTINA; CODE PER INCIDENTE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA DA VIA CASILINA A VIA APPIA.
AL QUARTIERE DELLA VITTORIA POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN
INCIDENTE IN PIAZZA MONTE GRAPPA.
AL NOMENTANO PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DISAGI PROPRIO SULLA VIA
NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIALE VENTUNO APRILE, CHIUSA AL TRAFFICO LA CORSIA
LATERALE.
POSSIBILI DIFFICCOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI
VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE EUR: ANCHE IN QUESTO CASO DI TRATTA DI
UN INCIDENTE.
SU VIA DEL FORO ITALICO, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI
ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI C.SO DI FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO
OLIMPICO, CODE A PARTIRE DA VIA SALARIA.
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA DA TOR
CERVARA AL BIVIO CON LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E SU QUEST’ULTIMA
DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTERNSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
IN CENTRO IN VIA MOLISE DALLE 9 ALLE 13 AVRÀ LUOGO UNA MANIFESTAZIONE NEI
PRESSI DEL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO. DIVIETI DI SOSTA E
POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER LA VIABILITÀ TRA VIA VENETO, VIA BISSOLATI, VIA
DI SAN BASILIO E PIAZZA BARBERINI.
UN’ALTRA MANIFESTAZIONE AVRÀ LUOGO ALLA GARBATELLA DALLE 9 ALLE 14, IN
PIAZZA ODERICO DA PORDENONE, PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI 200 PERSONE:
POSSIBILI I DISAGI AL TRAFFICO IN ZONA.
INFINE A PRATI, DALLE 10 ALLE 13,30 PRESIDIO A VIA FORNOVO, DAVANTI AL
MINISTERO DEL LAVORO. ANCHE IN QUESTO CASO POSSIBILI DISAGI PER LA
VIABILITÀ.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma