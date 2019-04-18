Traffico Roma del 18-04-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 18 APRILE 2019 ORE 09:20 R.B.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO DALLA
CASSIA BIS ALLA SALARIA, DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA ED ANCHE PER UN
INCIDENTE DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA
TUSCOLANA E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA.
AL RIONE MONTI POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE SU PIAZZA SIDNEY SONNINO
ALL’ALTEZZA DI VIALE TRASTEVEREE
ALL’EUR POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIALE
DELL’INDUSTRIA ALL’ATEZZA DI VIA DELLE TRE FONTANE
SU VIA DEL FORO ITALICO, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI
ALL’ALTEZZA DI C.SO DI FRANCIA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO: CODE A
PARTIRE DA VIA DELLE VALLI; SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE OPPOSTA,
VERSO S. GIOVANNI, CODE A TRATTI PER TRAFFICO DA VIA SALARIA A VIA DELLE
VALLI E DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTERNSE.
IN CENTRO IN VIA MOLISE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE FINO ALLE 13
CIRCA, PER UNA MAIFESTAZIONE NEI PRESSI DEL MINISTERO PER LO SVILUPPO
ECONOMICO. NI.
ALLA GARBATELLA PER UN’ALTRA ALTRA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ODERICO DA
PORDENONE POSSIBILI DISAGI IN ZONA FINO ALLE 14, CIRCA .
INFINE IN PRATI, DALLE 10 ALLE 13,30 PRESIDIO A VIA FORNOVO, DAVANTI AL
MINISTERO DEL LAVORO. ANCHE IN QUESTO CASO POSSIBILI DISAGI PER LA
VIABILITÀ.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma