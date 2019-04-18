Traffico Roma del 18-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 18 APRILE 2019 ORE 09:50 R.B.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO DALLA
CASSIA BIS ALLA SALARIA, DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA ED ANCHE PER UN
INCIDENTE DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE
A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA.
SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO
DELL’URBE VERSO FUORI CITTÀ.
AL RIONE MONTI POSSIBILI DISAGI PER UN ALTRO INCIDENTE SU PIAZZA SIDNEY
SONNINO ALL’ALTEZZA DI VIALE TRASTEVERE.
ALL’EUR RALLENTAMENTI IN VIA DELLE TRE FONTANE ALL’ALTEZZA DI VIALE
DELL’INDUSTRIA: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
SU VIA DEL FORO ITALICO, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI
ALL’ALTEZZA DI C.SO DI FRANCIA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO: CODE A
PARTIRE DA VIA NOMENTANA; SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO
S. GIOVANNI, CODE A TRATTI PER TRAFFICO DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTERNSE.
IN CENTRO N VIA MOLISE È IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DEL
MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL TREMINE È PEVISTO PER LE 13:00
CIRCA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER LA VIABILITÀ TRA VIA VENETO, VIA
BISSOLATI, VIA DI SAN BASILIO E PIAZZA BARBERINI.
INOLTRE SEMPRE IN VIA MOLISE: SIT – IN DALLE 14 ALLE 19. PREVISTE LA
PARTECIPAZIONE DI CIRCA 300 PERSONE.
ALLA GARBATELLA È IN CORSO UN’ALTRA ALTRA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ODERICO
DA PORDENONE: POSSIBILI DISAGI IN ZONA FINO ALLE 14:00 CIRCA.
INFINE IN PRATI, DALLE 10 ALLE 13:30 PRESIDIO A VIA FORNOVO, DAVANTI AL
MINISTERO DEL LAVORO. ANCHE IN QUESTO CASO POSSIBILI DISAGI PER LA
VIABILITÀ DELLA ZONA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma