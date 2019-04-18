Traffico Roma del 18-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 18 APRILE 2019 ORE 11:20 R.B.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA LAQUILA;
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DAL RACCORDO ANULARE A VIA
DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
CODE ATRTTI A PARTIRE DAL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA VIA
TIBURTINA FINO A VIA ARTURO GRAF E SULLA VIA CASILINA FINO A VIA CASAL DEI
PAZZI.
SU VIA DEL FORO ITALICO, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI
ALL’ALTEZZA DI C.SO DI FRANCIA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO: CODE A
PARTIRE DA VIA SALARIA; SULLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO
S. GIOVANNI, CODE A TRATTI PER TRAFFICO DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA
A24 ROMA -L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.
IN CENTRO IN VIA MOLISE È IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DEL
MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO; IL TREMINE È PEVISTO PER LE 13:00
CIRCA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER LA VIABILITÀ TRA VIA VENETO, VIA
BISSOLATI, VIA DI SAN BASILIO E PIAZZA BARBERINI.
INOLTRE SEMPRE IN VIA MOLISE: “SIT – IN” DALLE 14:00 ALLE 19:00. È PREVISTA
LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 300 PERSONE.
ALLA GARBATELLA È IN CORSO UN’ALTRA ALTRA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ODERICO
DA PORDENONE: POSSIBILI DISAGI IN ZONA FINO ALLE 14:00 CIRCA.
INFINE IN PRATI, PRESIDIO A VIA FORNOVO DAVANTI AL MINISTERO DEL LAVORO.
POSSIBILI DISAGI PER LA VIABILITÀ DELLA ZONA FINO ALLE 13:30 CIRCA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma