Traffico Roma del 18-04-2019 ore 11:30

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER

TRAFFICO DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA LAQUILA;

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DAL RACCORDO ANULARE A VIA

DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

CODE ATRTTI A PARTIRE DAL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI ANCHE SULLA VIA

TIBURTINA FINO A VIA ARTURO GRAF E SULLA VIA CASILINA FINO A VIA CASAL DEI

PAZZI.

SU VIA DEL FORO ITALICO, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI

ALL’ALTEZZA DI C.SO DI FRANCIA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO: CODE A

PARTIRE DA VIA SALARIA; SULLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO

S. GIOVANNI, CODE A TRATTI PER TRAFFICO DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA

A24 ROMA -L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.

IN CENTRO IN VIA MOLISE È IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DEL

MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO; IL TREMINE È PEVISTO PER LE 13:00

CIRCA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI PER LA VIABILITÀ TRA VIA VENETO, VIA

BISSOLATI, VIA DI SAN BASILIO E PIAZZA BARBERINI.

INOLTRE SEMPRE IN VIA MOLISE: “SIT – IN” DALLE 14:00 ALLE 19:00. È PREVISTA

LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 300 PERSONE.

ALLA GARBATELLA È IN CORSO UN’ALTRA ALTRA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ODERICO

DA PORDENONE: POSSIBILI DISAGI IN ZONA FINO ALLE 14:00 CIRCA.

INFINE IN PRATI, PRESIDIO A VIA FORNOVO DAVANTI AL MINISTERO DEL LAVORO.

POSSIBILI DISAGI PER LA VIABILITÀ DELLA ZONA FINO ALLE 13:30 CIRCA.

