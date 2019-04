Traffico Roma del 18-04-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 18 APRILE 2019 ORE 13:20 R.B.



SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE

DALLLA DIR. ROMA NORD A VIA NOMENTANA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A

TRATTI DALLA VIA DEL MARE A VIA TUSCOLANA.

AL TUFELLO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA MONTE CERVIALTO

ALL’ATEZZA DI VIA ETTORE SACCHI

PER UN INCIDENTE DISAGI IN VIA AURORA ALL’ALTEZZA DI VIA LAZIO: CI

TROVIAMO NEI PESSEI DI VILLA BORGHESE.

SEMPRE IN CENTRO DFIFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIA

LABICANA AL BIVIO CON VIA MERULANA;

SU VIA DEL FORO ITALICO, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI

ALL’ALTEZZA DI C.SO DI FRANCIA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO: CODE A

PARTIRE DA VIA SALARIA; IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI

RALLENTAMENTI E CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA E,

PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST, DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24

ROMA -L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTERNSE.

ALLA GARBATELLA PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ODERICO DA PORDENONE:

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOALZIOEN IN ZONA FINO ALLE 14:00 CIRCA.

IN PRATI, PRESIDIO A VIA FORNOVO DAVANTI AL MINISTERO DEL LAVORO FINO ALLE

13:30.

IN CENTRO IN VIA MOLISE AVRÀ LUOGO UN SIT-IN DALLE 14:00 ALLE 19:00: È

PRERVISTA LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 300 PERSONE; POSSIBILI DISAGI IN

ZONA.

