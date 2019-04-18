Traffico Roma del 18-04-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 18 APRILE 2019 ORE 13:20 R.B.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE
DALLLA DIR. ROMA NORD A VIA NOMENTANA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A
TRATTI DALLA VIA DEL MARE A VIA TUSCOLANA.
AL TUFELLO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA MONTE CERVIALTO
ALL’ATEZZA DI VIA ETTORE SACCHI
PER UN INCIDENTE DISAGI IN VIA AURORA ALL’ALTEZZA DI VIA LAZIO: CI
TROVIAMO NEI PESSEI DI VILLA BORGHESE.
SEMPRE IN CENTRO DFIFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIA
LABICANA AL BIVIO CON VIA MERULANA;
SU VIA DEL FORO ITALICO, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI
ALL’ALTEZZA DI C.SO DI FRANCIA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO: CODE A
PARTIRE DA VIA SALARIA; IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI
RALLENTAMENTI E CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA E,
PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST, DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24
ROMA -L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTERNSE.
ALLA GARBATELLA PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA ODERICO DA PORDENONE:
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOALZIOEN IN ZONA FINO ALLE 14:00 CIRCA.
IN PRATI, PRESIDIO A VIA FORNOVO DAVANTI AL MINISTERO DEL LAVORO FINO ALLE
13:30.
IN CENTRO IN VIA MOLISE AVRÀ LUOGO UN SIT-IN DALLE 14:00 ALLE 19:00: È
PRERVISTA LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 300 PERSONE; POSSIBILI DISAGI IN
ZONA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma