Traffico Roma del 18-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 18 APRILE 2019 ORE 15:20 Simone Cerchiara
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A SEGUITO DI UN INCIDENTE CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE EST TRA
SAN GIOVANNI E IL TRATTO URBANO DELLA A24, QUINDI NELLA CARREGGIATA IN
DIREZIONE DELLA TIBURTINA E DELLA NOMENTANA. INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO
INCOLONNAMENTI TRA SAN GIOVANNI E IL VERANO, E CHE POTREBBER PROVOCARE
RIPERCUSSIONI A CHI PROVIENE DALLO SCALO DI SAN LORENZO.
QUESTI NON SOLO GLI UNICI DISAGI SULLA TANGENZIALE: ABBIAMO CODE VERSO SAN
GIOVANNI ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA CHE IMMETTE SULLA A24, E A SEGUIRE SI STA
IN FILA SUL VIALE CASTRENSE. VERSO LO STADIO PROSEGUONO I DISAGI, A CAUSA
DI UN CANTIERE, TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E CORSO FRANCIA.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA TRIONFALE. PER LA CHIUSURA DI UN
TRATTO VERSO PINETA SACCHETTI – QUELLO TRA VIA BARELLAI E VIA GUALANDI – CI
SONO DISAGI A PARTIRE DA VIA CASAL DEL MARMO.
INTENSO IL TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE. IN ZONA TRASTEVERE RALLENTAMENTI TRA
PONTE MAZZINI E L’ISOLA TIBERINA, IN DIREZIONE DELL’ARA PACIS SI PROCEDE A
RILENTO DALL’ALTEZZA DI CORSO VITTORIO.
TRAFFICATI ALCUNI TRATTI DEL RACCORDO: QUELLO TRA LA ROMA-FIUMICINO E IL
BIVIO PER NAPOLI, NELLA ZONA NORD-EST TRA IL SANT’ANDREA E CASTEL GIUBILEO
E A SEGUIRE TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma