Traffico Roma del 18-04-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 18 APRILE 2019 ORE 15:20 Simone Cerchiara



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

A SEGUITO DI UN INCIDENTE CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE EST TRA

SAN GIOVANNI E IL TRATTO URBANO DELLA A24, QUINDI NELLA CARREGGIATA IN

DIREZIONE DELLA TIBURTINA E DELLA NOMENTANA. INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO

INCOLONNAMENTI TRA SAN GIOVANNI E IL VERANO, E CHE POTREBBER PROVOCARE

RIPERCUSSIONI A CHI PROVIENE DALLO SCALO DI SAN LORENZO.

QUESTI NON SOLO GLI UNICI DISAGI SULLA TANGENZIALE: ABBIAMO CODE VERSO SAN

GIOVANNI ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA CHE IMMETTE SULLA A24, E A SEGUIRE SI STA

IN FILA SUL VIALE CASTRENSE. VERSO LO STADIO PROSEGUONO I DISAGI, A CAUSA

DI UN CANTIERE, TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E CORSO FRANCIA.

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA TRIONFALE. PER LA CHIUSURA DI UN

TRATTO VERSO PINETA SACCHETTI – QUELLO TRA VIA BARELLAI E VIA GUALANDI – CI

SONO DISAGI A PARTIRE DA VIA CASAL DEL MARMO.

INTENSO IL TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE. IN ZONA TRASTEVERE RALLENTAMENTI TRA

PONTE MAZZINI E L’ISOLA TIBERINA, IN DIREZIONE DELL’ARA PACIS SI PROCEDE A

RILENTO DALL’ALTEZZA DI CORSO VITTORIO.

TRAFFICATI ALCUNI TRATTI DEL RACCORDO: QUELLO TRA LA ROMA-FIUMICINO E IL

BIVIO PER NAPOLI, NELLA ZONA NORD-EST TRA IL SANT’ANDREA E CASTEL GIUBILEO

E A SEGUIRE TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma