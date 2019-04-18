Traffico Roma del 18-04-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 18 APRILE 2019 ORE 16:50 Simone Cerchiara
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
ANCORA DIFFICOLTÀ DI TRANSITO SULLA TANGENZIALE EST TRA SAN GIOVANNI E IL
TRATTO URBANO DELLA A24, QUINDI NELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE DELLA
TIBURTINA E DELLA NOMENTANA. È UN INCIDENTE A PROVOCARE RIPERCUSSIONI: SI
PROCEDE IN CODA TRA SAN GIOVANNI E IL VERANO.
TANGENZIALE DOVE IL TRAFFICO È QUASI CONGESTIONATO ANCHE NELLA ZONA DI TOR
DI QUINTO: VERSO LA VIA SALARIA I DISAGI CI SONO A CAUSA DEL TRAFFICO,
MENTRE IN DIREZIONE DELLO STADIO LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE LE ABBIAMO A
CAUSA DI UN CANTIERE.
CANTIERE SULLA VIA TRIONFALE VERSO PINETA SACCHETTI; IN QUESTA DIREZIONE,
TRA VIA BARELLAI E VIA GUALANDI, LA TRIONFALE È CHIUSA AL TRAFFICO.
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PROVENENDO DA CASAL DEL MARMO.
INCIDENTE SULLA VIA AURELIA A RIDOSSO DELLE MURA VATICANE ALL’ALTEZZA DI
VIA DI PORTA PERTUSA.
INTENSO IL TRAFFICO SULL’AURELIA ANTICA TRA LA VIA AURELIA E BRAVETTA.
ALL’EUR PER INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI TRA VIALE DELL’OCEANO INDIANO
E VIA DI DECIMA.
MOLTO INTENSO IL TRAFFICO PER CHI PROVIENE DALL’ARDEATINA VERSO L’APPIA.
TRAFFICO E CODE IN PIÙ TRATTI DEL RACCORDO. E TRA LA BUFALOTTA E LA
NOMENTANA, OLTRE AL TRAFFICO, C’È UN INCIDENTE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma