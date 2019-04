Traffico Roma del 18-04-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 18 APRILE 2019 ORE 16:50 Simone Cerchiara



ANCORA DIFFICOLTÀ DI TRANSITO SULLA TANGENZIALE EST TRA SAN GIOVANNI E IL

TRATTO URBANO DELLA A24, QUINDI NELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE DELLA

TIBURTINA E DELLA NOMENTANA. È UN INCIDENTE A PROVOCARE RIPERCUSSIONI: SI

PROCEDE IN CODA TRA SAN GIOVANNI E IL VERANO.

TANGENZIALE DOVE IL TRAFFICO È QUASI CONGESTIONATO ANCHE NELLA ZONA DI TOR

DI QUINTO: VERSO LA VIA SALARIA I DISAGI CI SONO A CAUSA DEL TRAFFICO,

MENTRE IN DIREZIONE DELLO STADIO LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE LE ABBIAMO A

CAUSA DI UN CANTIERE.

CANTIERE SULLA VIA TRIONFALE VERSO PINETA SACCHETTI; IN QUESTA DIREZIONE,

TRA VIA BARELLAI E VIA GUALANDI, LA TRIONFALE È CHIUSA AL TRAFFICO.

INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PROVENENDO DA CASAL DEL MARMO.

INCIDENTE SULLA VIA AURELIA A RIDOSSO DELLE MURA VATICANE ALL’ALTEZZA DI

VIA DI PORTA PERTUSA.

INTENSO IL TRAFFICO SULL’AURELIA ANTICA TRA LA VIA AURELIA E BRAVETTA.

ALL’EUR PER INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI TRA VIALE DELL’OCEANO INDIANO

E VIA DI DECIMA.

MOLTO INTENSO IL TRAFFICO PER CHI PROVIENE DALL’ARDEATINA VERSO L’APPIA.

TRAFFICO E CODE IN PIÙ TRATTI DEL RACCORDO. E TRA LA BUFALOTTA E LA

NOMENTANA, OLTRE AL TRAFFICO, C’È UN INCIDENTE.

