Traffico Roma del 18-04-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 18 APRILE 2019 ORE 17:20 Simone Cerchiara
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
INCIDENTE E DISAGI SULL’AURELIA IN USCITA DA ROMA. INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI
MALAGROTTA. AL MOMENTO SI PROCEDE IN CODA DOPO L’USCITA PER CASALE LUMBROSO
E LA MASSIMINA.
ALTRO INCIDENTE IN USCITA DA ROMA. ORA SIAMO SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA
DELLA GALLERIA APPENA DOPO IL BIVIO PER LA TIBERINA.
SUL VIALE MANZONI INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA EMANUELE FILIBERTO
RISOLTO L’INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA SAN GIOVANNI E IL TRATTO
URBANO DELLA A24. ORA È SCORREVOLE IL TRAFFICO. DISAGI INVECE NELLA
DIREZIONE OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI, NON SOLTANTO PER TRAFFICO MA ANCHE
PER UN INCIDENTE.
TANGENZIALE DOVE RICORDIAMO CHE, NELLA ZONA DI TOR DI QUINTO, SI PROCEDE IN
CODA VERSO LO STADIO A CAUSA DI UN CANTIERE.
PER UN CANTIERE CHIUSA LA VIA TRIONFALE VERSO PINETA SACCHETTI; INEVITABILI
LE RIPERCUSSIONI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma