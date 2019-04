Traffico Roma del 18-04-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 18 APRILE 2019 ORE 17:20 Simone Cerchiara



INCIDENTE E DISAGI SULL’AURELIA IN USCITA DA ROMA. INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI

MALAGROTTA. AL MOMENTO SI PROCEDE IN CODA DOPO L’USCITA PER CASALE LUMBROSO

E LA MASSIMINA.

ALTRO INCIDENTE IN USCITA DA ROMA. ORA SIAMO SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA

DELLA GALLERIA APPENA DOPO IL BIVIO PER LA TIBERINA.

SUL VIALE MANZONI INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA EMANUELE FILIBERTO

RISOLTO L’INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA SAN GIOVANNI E IL TRATTO

URBANO DELLA A24. ORA È SCORREVOLE IL TRAFFICO. DISAGI INVECE NELLA

DIREZIONE OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI, NON SOLTANTO PER TRAFFICO MA ANCHE

PER UN INCIDENTE.

TANGENZIALE DOVE RICORDIAMO CHE, NELLA ZONA DI TOR DI QUINTO, SI PROCEDE IN

CODA VERSO LO STADIO A CAUSA DI UN CANTIERE.

PER UN CANTIERE CHIUSA LA VIA TRIONFALE VERSO PINETA SACCHETTI; INEVITABILI

LE RIPERCUSSIONI.

