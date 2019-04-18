Traffico Roma del 18-04-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 18 APRILE 2019 ORE 17:50 Simone Cerchiara
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
INCIDENTE SULL’AURELIA IN USCITA DA ROMA ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA. DA DOPO
IL RACCORDO AL MOMENTO CI SONO ALL’INCIRCA 3 KM DI CODA. CODE CHE STANNO
AUMENTANDO.
POCO PIÙ A SUD, IN VIA DELLA PISANA, INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO. CI
SONO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SULLA TRIONFALE DISAGI VERSO PINETA SACCHETTI. LA CAUSA, CHIUSO UN TRATTO
DI STRADA DOPO IL SAN FILIPPO NERI
TORNIAMO A PARLARE DI INCIDENTI. SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI DOPO IL BIVIO
PER LA TIBERINA.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA TANGENZIALE NELLA ZONA DI TOR DI QUINTO IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
RACCORDO ANULARE CON INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER FIRENZE, LA VIA
NOMENTANA E L’USCITA PER ROMA EST. ALTRE CODE SUL RACCORDO TRA IL BIVIO PER
FIUMICINO E LA VIA APPIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma