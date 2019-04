Traffico Roma del 18-04-2019 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDI’ 18 APRILE 2019 ORE 18:20 MAX MAR



SI STA’ IN FILA SULLA VIA AURELIA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI

MALAGROTTA. IN USCITA DA ROMA .

POCO PIÙ A SUD, IN VIA DELLA PISANA, INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO. CI

SONO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SULLA TRIONFALE DISAGI VERSO PINETA SACCHETTI. LA CAUSA, CHIUSO UN TRATTO

DI STRADA DOPO IL SAN FILIPPO NERI

SULLA FLAMINIA PER UN INCIDENTE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA CHE SI TROVA

IN PROSSIMITA’ DEL CIMITERO FLAMINIO CI SONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DAL

VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 IN USCITA DA ROMA.

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA DELLE

VALLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

CI SPOSTIAMO IN ZONA CINECITTA’ SULLA VIA PALMIRO TOGLIATTI IL TRAFFICO

RALLENTA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA QUINTO PUBLICIO.

ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA

VIA CASSIA E CASTEL GIUBILEO PIU’ AVANTI TRA IL BIVIO PER FIRENZE E

L’USCITA PER ROMA EST.

ALTRE CODE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA IL BIVIO PER FIUMICINO

E LA VIA APPIA.

