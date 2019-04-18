Traffico Roma del 18-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 18 APRILE 2019 ORE 19:20 Simone Cerchiara
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
LUNGHE CODE SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE. SI PROCEDE IN
FILA TRA LE USCITE BOCCEA, CASSIA E QUELLA PER IL SANT’ANDREA IN DIREZIONE
DELLA ROMA-FIRENZE. INCIDENTE QUINDI AVVENUTO TRA LA CASSIA E IL
SANT’ANDREA. PER CURIOSI RALLENTAMENTI NELLA CARREGGIATA OPPOSTA.
INTANTO SULLA VIA AURELIA CONTINUA A PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE
ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA. DISAGI IN USCITA DA ROMA, ORA ABBIAMO CODE A
PARTIRE DAL RACCORDO.
SONO INVECE RESTRINGIMENTI DELLA CARREGGIATA LA CAUSA DI TRAFFICO E
RALLENTAMENTI IN VIA BOCCEA NELLA ZONA DI CASALOTTI
TRA VIA COLA DI RIENZO E IL MURO TORTO, CODE PER TRAFFICO.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE TRA LE TERME DI CARACALLA E LA VIA CRISTOFORO
COLOMBO. FILE E INCOLONNAMENTI
AUTO IN FILA ANCHE LUNGO VIA CILICIA VERSO SAN GIOVANNI
IN USCITA DA ROMA TRAFFICO E DISAGI SULL’ARDEATINA, ALL’ALTEZZA DI
TORMARANCIA E A SEGUIRE NEI PRESSI DI VIA DELLA CECCHIGNOLA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma