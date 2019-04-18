Traffico Roma del 18-04-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 18 APRILE 2019 ORE 19:50 Simone Cerchiara
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
STA PROVOCANDO FORTI RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA LE
USCITE BOCCEA, CASSIA E SANT’ANDREA. DISAGI QUINDI NELLA CARREGGIATA
ESTERNA, IN DIREZIONE DELLA ROMA-FIRENZE: CODE PER DIVERSI KM. CARREGGIATA
ESTERNA DEL RACCORDO DOVE ABBIAMO ALTRE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE; IN
QUESTO CASO I PROBLEMI RIGUARDANO LA ZONA SUD: CODE PER TRAFFICO TRA IL
BIVIO PER FIUMICINO E L’ARDEATINA.
POI GROSSI DISAGI GLI ABBIAMO SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E
MALAGROTTA. QUI UN INCIDENTE AVVENUTO UN PAIO DI ORE FA, È CAUSA DI
INCOLONNAMENTI IN USCITA DA ROMA: CI SONO ALL’INCIRCA 5 KM DI CODA.
SONO INVECE RESTRINGIMENTI DELLA CARREGGIATA LA CAUSA DI TRAFFICO E
RALLENTAMENTI IN VIA BOCCEA NELLA ZONA DI CASALOTTI.
LAVORI E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA SULLA TANGENZIALE TRA TOR DI
QUINTO E CORSO FRANCIA. RIPERCUSSIONI, SI PROCEDE IN FILA.
CODE PER TRAFFICO TRA IL MURO TORTO E IL LUNGOTEVERE. NELL’ALTRA DIREZIONE,
FILE TRA VIA COLA DI RIENZO E IL MURO TORTO.
PARLIAMO ANCORA DEL TRAFFICO IN USCITA DA ROMA. DISAGI SULLA NOMENTANA,
SULLA VIA APPIA E SULLA CRISTOFORO COLOMBO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma