Traffico Roma del 18-04-2019 ore 20:00

STA PROVOCANDO FORTI RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA LE

USCITE BOCCEA, CASSIA E SANT’ANDREA. DISAGI QUINDI NELLA CARREGGIATA

ESTERNA, IN DIREZIONE DELLA ROMA-FIRENZE: CODE PER DIVERSI KM. CARREGGIATA

ESTERNA DEL RACCORDO DOVE ABBIAMO ALTRE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE; IN

QUESTO CASO I PROBLEMI RIGUARDANO LA ZONA SUD: CODE PER TRAFFICO TRA IL

BIVIO PER FIUMICINO E L’ARDEATINA.

POI GROSSI DISAGI GLI ABBIAMO SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E

MALAGROTTA. QUI UN INCIDENTE AVVENUTO UN PAIO DI ORE FA, È CAUSA DI

INCOLONNAMENTI IN USCITA DA ROMA: CI SONO ALL’INCIRCA 5 KM DI CODA.

SONO INVECE RESTRINGIMENTI DELLA CARREGGIATA LA CAUSA DI TRAFFICO E

RALLENTAMENTI IN VIA BOCCEA NELLA ZONA DI CASALOTTI.

LAVORI E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA SULLA TANGENZIALE TRA TOR DI

QUINTO E CORSO FRANCIA. RIPERCUSSIONI, SI PROCEDE IN FILA.

CODE PER TRAFFICO TRA IL MURO TORTO E IL LUNGOTEVERE. NELL’ALTRA DIREZIONE,

FILE TRA VIA COLA DI RIENZO E IL MURO TORTO.

PARLIAMO ANCORA DEL TRAFFICO IN USCITA DA ROMA. DISAGI SULLA NOMENTANA,

SULLA VIA APPIA E SULLA CRISTOFORO COLOMBO.

