Traffico Roma del 18-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 07.20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO SCARSO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA SULLA CAPITALE.
ANCHE PER OGGI SEGNALATO MALTEMPO SU ROMA E NEL LAZIO,
CON FENOMENI DI PIOGGIA E VENTO FORTE ANCHE INTENSI.
SULLA ROMA FIUMICINO, IN PROSSIMITÀ DI VIA DEL CAPPELLACCIO INCIDENTE,
BREVI CODE AL MOMENTO IN DIREZIONE EUR.
REGOLARE INVECE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI IN
INGREZZO IN CITTÀ.
QUESTA MATTINA, SONO INIZIATI I LAVORI STRADALI DI PULIZIA, SULLA
PANORAMICA, CHIUSA LA CARREGGIATA DA VIA TRIONFAL A PIAZZALE CLODIO, E VIA
ROMEO ROMEI, TRA VIA VARISCO E VIA G.. FALCONE E P. BORSELLINO, I LAVORI
TERMINERANNO ALLE ORE 12
IN CORSO LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA KOMEN RACE 2019, AL CIRCO MASSIMO.
DIVIETI DI SOSTA, IN VIA DEI CERCHI E VIA DEL CIRCO MASSIMO. SONO QUINDI
POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma