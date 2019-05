Traffico Roma del 18-05-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 07.20 MR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

TRAFFICO SCARSO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA SULLA CAPITALE.

ANCHE PER OGGI SEGNALATO MALTEMPO SU ROMA E NEL LAZIO,

CON FENOMENI DI PIOGGIA E VENTO FORTE ANCHE INTENSI.

SULLA ROMA FIUMICINO, IN PROSSIMITÀ DI VIA DEL CAPPELLACCIO INCIDENTE,

BREVI CODE AL MOMENTO IN DIREZIONE EUR.

REGOLARE INVECE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI IN

INGREZZO IN CITTÀ.

QUESTA MATTINA, SONO INIZIATI I LAVORI STRADALI DI PULIZIA, SULLA

PANORAMICA, CHIUSA LA CARREGGIATA DA VIA TRIONFAL A PIAZZALE CLODIO, E VIA

ROMEO ROMEI, TRA VIA VARISCO E VIA G.. FALCONE E P. BORSELLINO, I LAVORI

TERMINERANNO ALLE ORE 12

IN CORSO LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA KOMEN RACE 2019, AL CIRCO MASSIMO.

DIVIETI DI SOSTA, IN VIA DEI CERCHI E VIA DEL CIRCO MASSIMO. SONO QUINDI

POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma