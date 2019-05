Traffico Roma del 18-05-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 08.20 MR

TRAFFICO SCARSO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA SULLA CAPITALE.

ANCHE PER OGGI SEGNALATO MALTEMPO SU ROMA E NEL LAZIO,

CON FENOMENI DI PIOGGIA E VENTO FORTE ANCHE INTENSI.

SULLA STATALE 148 PONTINA INCIDENTE IN ZONA SPINACETO, CODE SEGNALATE VERSO

LATINA.

REGOLARE INVECE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI IN

INGREZZO IN CITTÀ.

QUESTA MATTINA SONO INIZIATI LAVORI STRADALI DI PULIZIA, SULLA PANORAMICA,

CHIUSA LA CARREGGIATA DA VIA TRIONFAL A PIAZZALE CLODIO, E VIA ROMEO ROMEI

TRA VIA VARISCO E VIA G. FALCONE E P. BORSELLINO, I LAVORI TERMINERANNO

ALLE ORE 12

IN CORSO LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA KOMEN RACE 2019, AL CIRCO MASSIMO.

ISTITUITI DIVIETI DI FERMATA, IN VIA DEI CERCHI E VIA DEL CIRCO MASSIMO E

STRADE ADIACENTI, FINO AL 19 MAGGIO.

SONO QUINDI POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN CENTRO DALLE 11.00 DI QUESTA MATTINA CHIUSA AL

TRANSITO VIA DI TORRE ARGENTINA TRA LARGO DI TORRE ARGENTINA E PIAZZA DI

SANTA CHIARA E VIA DI MONTERONE.

FINO ALLE ORE 16.00 PER L’EVENTO “ONE PLUS POPUP STORE”.

