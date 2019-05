Traffico Roma del 18-05-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 09.20 MR

GIORNATA DI MALTEMPO E ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI E RISCHIO IDROGEOLOGICO

NELLA CAPITALE E NEL TERRITORIO LAZIALE.

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SENZA PARTICOLARI DISAGI.

SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA IN PROSSIMITÀ DI

VIA APPIA AL MOMENTO SEGNALATI BREVI RALLENTAMENTI.

SULLA STATALE 148 PONTINA, INCIDENTE IN ZONA SPINACETO, CODE SEGNALATE

VERSO POMEZIA.

QUESTA MATTINA SONO INIZIATI LAVORI STRADALI DI PULIZIA, SULLA PANORAMICA,

CHIUSA LA CARREGGIATA DA VIA TRIONFAL A PIAZZALE CLODIO, E VIA ROMEO ROMEI

TRA VIA VARISCO E VIA G. FALCONE E P. BORSELLINO, I LAVORI TERMINERANNO

ALLE ORE 12.

AL CIRCO MASSIMO È IN CORSO LA MANIFESTAZIONE RACE FOR THE CURE 2019.

ISTITUITI DIVIETI DI FERMATA, IN VIA DEI CERCHI E VIA DEL CIRCO MASSIMO E

STRADE ADIACENTI, FINO AL 19 MAGGIO.

SONO QUINDI POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE.

IN CENTRO, CHIUSA AL TRANSITO VIA DI TORRE ARGENTINA, TRA LARGO DI TORRE

ARGENTINA E PIAZZA DI SANTA CHIARA E VIA DI MONTERONE, PER L’EVENTO “ONE

PLUS POPUP STORE”.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ DALLE 11.00 DI QUESTA MATTINA

FINO ALLE ORE 16.00.

PROSEGUONO AL FORO ITALICO GLI INTERNAZIONALI DI TENNIS CHE SI

CONCLUDERANNO IL 19 MAGGIO, ISTIUITI DIVIETI DI FERMATA NELL’AREA

CIRCOSTANTE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PREDISPOSTI

COLLEGAMENTI DEDICATI, ED INCREMENTATE ALCUNE LINEE.

