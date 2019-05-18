Traffico Roma del 18-05-2019 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 11.20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA, TRA ZONA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, E TRA IL
RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI, ANCHE SULLA CASSIA BIS, TRA FOMELLO ED IL RACCORDO ANULARE.
E SU QUEST’ULTIMO, TRAFFICO INTENSO E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA,
TRA VIA LAURENTINA E VIA APPIA.
SULLA TANGENZIALE EST INCIDENTE E CODE SEGNALATE, TRA VIA TIBURTINA E VIALE
CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI.
IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO INVECE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA
SALARIA E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII.
SONO INIZIATI I LAVORI STRADALI DI PULIZIA, SULLA PANORAMICA, CHIUSA LA
CARREGGIATA DA VIA TRIONFAL A PIAZZALE CLODIO, E VIA ROMEO ROMEI TRA VIA
VARISCO E VIA G. FALCONE E P. BORSELLINO, I LAVORI TERMINERANNO ALLE ORE
12.
AL CIRCO MASSIMO, È IN CORSO LA MANIFESTAZIONE RACE FOR THE CURE 2019. IL
TRAFFICO È PARTICOLARMENTE INTENSO IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE.
RICORDIAMO, CHE SONO ISTITUITI DIVIETI DI FERMATA, IN VIA DEI CERCHI E VIA
DEL CIRCO MASSIMO E STRADE ADIACENTI, FINO AL 19 MAGGIO.
NEL RIONE MONTI, CHIUSA AL TRANSITO VIA DI TORRE ARGENTINA, TRA LARGO DI
TORRE ARGENTINA E PIAZZA DI SANTA CHIARA E VIA DI MONTERONE, PER UNA
MANIFESTAZIONE. LA RIAPERTURA PERVISTA PER LE ORE 16.00.
PROSEGUONO AL FORO ITALICO GLI INTERNAZIONALI DI TENNIS CHE SI
CONCLUDERANNO IL 19 MAGGIO, ISTIUITI DIVIETI DI FERMATA NELL’AREA
CIRCOSTANTE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PREDISPOSTI
COLLEGAMENTI DEDICATI, ED INCREMENTATE ALCUNE LINEE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma