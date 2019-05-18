Traffico Roma del 18-05-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 13.20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTRNA, CODE, TRA VIA
ARDEATINA E VIA APPIA.
INCIDENTE, LUNGO VIA FLAMINIA NUOVA, CODE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI
DUE PONTI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.
.
LUNGO VIA AURELIA, INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, TRA IL RACCORDO
ANULARE E VIA DEI MAFFEI, VERSO LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA.
SEMPRE IN ZONA PRIMAVALLE, INCIDENTE SU VIA BOCCEA, IN PROSSIMITÀ DELLA
CIRCONVALLAZIONE CORNELIA, CODE A PARTIRE DA VIA MATTIA BATTISTINI IN
DIREZIONE VIA GREGORIO VII.
AL VIA ALLE 14.00 IN CENTRO LA MARCIA PER LA VITA.
IL CORTEO PARTIRÀ DA PIAZZA DELLA REPUBBICA, PERCORRERÀ VIA DELLE TERME DI
DIOCLEZIANO, VIA AMENDOLA, VIA CAVOUR, LARGO CORRADO RICCI E VIA DEI FORI
IMPERIALI. IL TERMINE È PREVISTO PER LE 18.30.
PER LE MODIFICHE DEI PERCORSI DELLE LINEE DEL TRASPORTO URBANO È POSSIBILE
CONSULTARE IL SITO WWW.LUCEVERDE.IT.
AL CIRCO MASSIMO, È IN CORSO LA MANIFESTAZIONE RACE FOR THE CURE 2019. IL
TRAFFICO È PARTICOLARMENTE INTENSO IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE.
RICORDIAMO, CHE SONO ISTITUITI DIVIETI DI FERMATA, IN VIA DEI CERCHI E VIA
DEL CIRCO MASSIMO E STRADE ADIACENTI, FINO AL 19 MAGGIO.
NEL RIONE MONTI, CHIUSA AL TRANSITO VIA DI TORRE ARGENTINA, TRA LARGO DI
TORRE ARGENTINA E PIAZZA DI SANTA CHIARA E VIA DI MONTERONE, PER UNA
MANIFESTAZIONE. LA RIAPERTURA PERVISTA PER LE ORE 16.00.
PROSEGUONO AL FORO ITALICO GLI INTERNAZIONALI DI TENNIS CHE SI
CONCLUDERANNO IL 19 MAGGIO, ISTIUITI DIVIETI DI FERMATA NELL’AREA
CIRCOSTANTE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PREDISPOSTI
COLLEGAMENTI DEDICATI, ED INCREMENTATE ALCUNE LINEE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma