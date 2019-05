Traffico Roma del 18-05-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 13.20 MR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTRNA, CODE, TRA VIA

ARDEATINA E VIA APPIA.

INCIDENTE, LUNGO VIA FLAMINIA NUOVA, CODE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI

DUE PONTI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.

.

LUNGO VIA AURELIA, INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, TRA IL RACCORDO

ANULARE E VIA DEI MAFFEI, VERSO LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA.

SEMPRE IN ZONA PRIMAVALLE, INCIDENTE SU VIA BOCCEA, IN PROSSIMITÀ DELLA

CIRCONVALLAZIONE CORNELIA, CODE A PARTIRE DA VIA MATTIA BATTISTINI IN

DIREZIONE VIA GREGORIO VII.

AL VIA ALLE 14.00 IN CENTRO LA MARCIA PER LA VITA.

IL CORTEO PARTIRÀ DA PIAZZA DELLA REPUBBICA, PERCORRERÀ VIA DELLE TERME DI

DIOCLEZIANO, VIA AMENDOLA, VIA CAVOUR, LARGO CORRADO RICCI E VIA DEI FORI

IMPERIALI. IL TERMINE È PREVISTO PER LE 18.30.

PER LE MODIFICHE DEI PERCORSI DELLE LINEE DEL TRASPORTO URBANO È POSSIBILE

CONSULTARE IL SITO WWW.LUCEVERDE.IT.

AL CIRCO MASSIMO, È IN CORSO LA MANIFESTAZIONE RACE FOR THE CURE 2019. IL

TRAFFICO È PARTICOLARMENTE INTENSO IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE.

RICORDIAMO, CHE SONO ISTITUITI DIVIETI DI FERMATA, IN VIA DEI CERCHI E VIA

DEL CIRCO MASSIMO E STRADE ADIACENTI, FINO AL 19 MAGGIO.

NEL RIONE MONTI, CHIUSA AL TRANSITO VIA DI TORRE ARGENTINA, TRA LARGO DI

TORRE ARGENTINA E PIAZZA DI SANTA CHIARA E VIA DI MONTERONE, PER UNA

MANIFESTAZIONE. LA RIAPERTURA PERVISTA PER LE ORE 16.00.

PROSEGUONO AL FORO ITALICO GLI INTERNAZIONALI DI TENNIS CHE SI

CONCLUDERANNO IL 19 MAGGIO, ISTIUITI DIVIETI DI FERMATA NELL’AREA

CIRCOSTANTE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PREDISPOSTI

COLLEGAMENTI DEDICATI, ED INCREMENTATE ALCUNE LINEE.

