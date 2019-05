Traffico Roma del 18-05-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 15.20 RB

TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO L’ INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

CIRCOLAZIONE NELLA NORMA ANCHE IN CITTA, SENZA PARTICOLARI DISAGI.

IN CENTRO SI STA SVOLGENDO LA MARCIA PER LA VITA.

IL CORTEO È PARTITO DA PIAZZA DELLA REPUBBICA E STA PERCORRENDO VIA DELLE

TERME DI DIOCLEZIANO, VIA AMENDOLA, VIA CAVOUR, LARGO CORRADO RICCI E VIA

DEI FORI IMPERIALI. IL TERMINE È PREVISTO PER LE 18.30. DEVIATE LE LINEE

DEL TRASPORTO PUBBLICO.

AL CIRCO MASSIMO, È IN CORSO LA MANIFESTAZIONE “RACE FOR THE CURE 2019”.

POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO IN ZONA.

DIVIETI DI FERMATA, FINO A DOMANI 19 MAGGIO, SU VIA DEI CERCHI, VIA DEL

CIRCO MASSIMO E SU ALCUNE STRADE ADIACENTI.

AL FORO ITALICO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER GLI INTERNAZIONALI

DI TENNIS CHE SI CONCLUDERANNO DOMANI, DOMENICA 19 MAGGIO.

DIVIETI DI FERMATA NELL’AREA CIRCOSTANTE. POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO.

