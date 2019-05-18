Traffico Roma del 18-05-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 17.20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO L’ INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
ANCHE IN CITTÀ CIRCOLAZIONE NELLA NORMA, SENZA PARTICOLARI DISAGI.
A MONTEVERDE POSSIBILI DISAGI PER ALLAGAMENTO DEL MANTO STRADALE SU VIA DEL
CASALETTO ALL’ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE.
IN CENTRO, TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA DELLA MADONNA DI LORETO, SI
STA SVOLGENDO LA MARCIA PER LA VITA.
POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO FINO AL 18.30 CIRCA.
DEVIATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.
AL CIRCO MASSIMO, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLZIONE PER LA MANIFESTAZIONE
“RACE FOR THE CURE 2019”. DIVIETI DI FERMATA, FINO A DOMANI 19 MAGGIO, SU
VIA DEI CERCHI, VIA DEL CIRCO MASSIMO E SU ALCUNE STRADE ADIACENTI.
POSSIBILI DISAGI IN ZONA AL FORO ITALICO DOVE SI STANNO GIOCANDO GLI
INTERNAZIONALI DI TENNIS, CHE SI CONCLUDERANNO DOMANI.
DIVIETI DI FERMATA NELL’AREA CIRCOSTANTE. POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO.
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma