Traffico Roma del 18-05-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 18.20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD CODE PER UN INCIDENTE
DA SETTEBAGNI AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA.
CODE PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA DA VIA
FILIPPO FIORENTINI A PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE.
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DALLA PENESTINA ALLA CASILINA
IN CITTà RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO LUNGO VIALE CASTRENSE IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
A MONTEVERDE POSSIBILI DISAGI PER ALLAGAMENTO DEL MANTO STRADALE SU VIA DEL
CASALETTO ALL’ALTEZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE.
AL CIRCO MASSIMO, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLZIONE PER LA MANIFESTAZIONE
“RACE FOR THE CURE 2019”. DIVIETI DI FERMATA, FINO A DOMANI 19 MAGGIO, SU
VIA DEI CERCHI, VIA DEL CIRCO MASSIMO E SU ALCUNE STRADE ADIACENTI.
POSSIBILI DISAGI ANCHE IN ZONA AL FORO ITALICO DOVE SI STANNO GIOCANDO GLI
INTERNAZIONALI DI TENNIS, CHE SI CONCLUDERANNO DOMANI.
DIVIETI DI FERMATA NELL’AREA CIRCOSTANTE. POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO.
PER SAPERNE DI PIÙ SU QUESTA ED ALTRE NOTIZIE È POSSIBILE CONSULTARE IL
SITO ROMA.LUCEVERDE.IT
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma