Traffico Roma del 18-05-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 19.20 RB

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD RALLENATMENTI E CODE PER UN INCIDENTE

ALL’ALTEZZA DELL’ USCITA PER SETTEBAGNI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO

DALLA PRENESTINA ALLA CASILINA

CODE PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA DA VIA

FILIPPO FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

AL GIANICOLENSE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE IN VIA

FERDINANDO VEROSPI ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI BATTISTA CANOBI.

A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SU VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO

ALL’ALTEZZA DI VIA MATTEO DELLA CORTE: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN

INCIDENTE.

POSSIBILI DISAGI IN ZONA AL FORO ITALICO DOVE SI STANNO GIOCANDO GLI

INTERNAZIONALI DI TENNIS, CHE SI CONCLUDERANNO DOMANI.

DIVIETI DI FERMATA NELL’AREA CIRCOSTANTE. POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO.

PER SAPERNE DI PIÙ SU QUESTA ED ALTRE NOTIZIE È POSSIBILE CONSULTARE IL

SITO ROMA.LUCEVERDE.IT

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma