Traffico Roma del 18-05-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 19.20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD RALLENATMENTI E CODE PER UN INCIDENTE
ALL’ALTEZZA DELL’ USCITA PER SETTEBAGNI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE.
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO
DALLA PRENESTINA ALLA CASILINA
CODE PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA DA VIA
FILIPPO FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
AL GIANICOLENSE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE IN VIA
FERDINANDO VEROSPI ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI BATTISTA CANOBI.
A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SU VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO
ALL’ALTEZZA DI VIA MATTEO DELLA CORTE: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN
INCIDENTE.
POSSIBILI DISAGI IN ZONA AL FORO ITALICO DOVE SI STANNO GIOCANDO GLI
INTERNAZIONALI DI TENNIS, CHE SI CONCLUDERANNO DOMANI.
DIVIETI DI FERMATA NELL’AREA CIRCOSTANTE. POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO.
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma