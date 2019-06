Traffico Roma del 18-06-2019 ore 07:30

NOTIZIARIO ROMA MARTEDÌ 17 GIUGNO 2019 ORE 07:20 RF

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO IN FORTE AUMENTO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE,

SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD CODE PER INCIDENTE TRA FIANO ROMANO E

CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE ROMA.

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA

INTERNA, RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODA DI 1 KM TRA

TORRENOVA E IL BIVIO CON IL RACCORDO ANULARE.

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA IL RACCORDO E LA

TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO.

SULLA VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO TRA MALAGROTTA E CASALOMBROSO,

SULLA VIA FLAMINIA CODE IN ENTRATA A ROMA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO E

GROTTAROSSA.

CODE SULLA VIA TIBURTINA PER INCIDENTE ALTEZZA VIA SAN ALESSANDRO IN

DIREZIONE CENTRO.

IN VIA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASTEL ROMANO E VIA DI DECIMA IN

DIREZIONE ROMA.

INFINE CODE PER INCIDENTE SU VIA DI CAPANNELLE ALTEZZA VIA DEL CALICE FORTI

RIPARCUSSIONI IN DIREZIONE DI VIA APPIA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma